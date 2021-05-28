Антон Мороз: Петербург получил матчи ЧЕ по футболу благодаря достойной инфраструктуре

Антон Мороз: Петербург получил матчи ЧЕ по футболу благодаря достойной инфраструктуре
В разговоре также приняли участие обозреватель Владислав Шурыгин, доктор политических наук Инна Ветренко и другие. Фото: pixabay

Северная столица не зря получила право провести чемпионат Европы по футболу, так как город готов принять чемпионат из-за развитой инфраструктуры и готовности обеспечить безопасность во время COVID-19.

Об этом сообщил участник праймериз «Единой России» Антон Мороз на телеканале «Санкт-Петербург». В программе участники обсуждали в День города дальнейшую судьбу Северной столицы и перспективы её развития. В разговоре также приняли участие обозреватель Владислав Шурыгин, доктор политических наук Инна Ветренко и другие.

Мороз отметил, что город на Неве — туристическая столица России, в которую съезжаются туристы со всех уголков света. Он считает, что не зря Петербург получил три дополнительных матча, это значит, что город в состоянии принять эти матчи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге усилят меры безопасности на время проведения Евро-2020 в Петербурге.

Антон Мороз безопасность евро-2020 коронавирус санкт-петербург


 

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