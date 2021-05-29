На трассе М-11 в аварии погиб водитель «Газели»

На трассе М-11 в аварии погиб водитель «Газели»
Один из водителей скончался на месте. Фото: скриншот Instagram

Непонятно, при каких обстоятельствах произошла трагедия и кто виноват.

В Ленинградской области на трассе М-11 произошла смертельная авария. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы региона.

Все случилось на трассе – там по непонятной причине столкнулись автомобили «ГАЗ» и Iveco. Машины ехали в одном направлении и пока что специалисты не выяснили, как именно произошла авария. Известно лишь, что в результате инцидента погиб водитель «ГАЗели».

Спасателям пришлось доставать его тело из помятого автомобиля. После этого его тело передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинском произошла жесткая авария: образовался затор.

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