На Ленинском произошла жесткая авария: образовался затор

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.
На Ленинском проспекте сегодня вечером, 29 мая, произошла жесткая авария с участием легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось напротив торгового комплекса «Фиолент». Там по непонятной причине разбилась легковушка – непонятно, сколько было участников аварии и каково их состояние. Заметно лишь, что один автомобиль получил серьезные повреждение и занял одну полосу. На место прибыли сотрудники ГИБДД, машины могут ездить только по одной полосе.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утром на КАД столкнулись три автомобиля. Судя по опубликованным фото, у машин повреждены передние и задние бамперы, а также передние крылья кузова.