На Ленинском произошла жесткая авария: образовался затор

На Ленинском произошла жесткая авария: образовался затор
В аварии могли пострадать люди. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

На Ленинском проспекте сегодня вечером, 29 мая, произошла жесткая авария с участием легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось напротив торгового комплекса «Фиолент». Там по непонятной причине разбилась легковушка – непонятно, сколько было участников аварии и каково их состояние. Заметно лишь, что один автомобиль получил серьезные повреждение и занял одну полосу. На место прибыли сотрудники ГИБДД, машины могут ездить только по одной полосе.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утром на КАД столкнулись три автомобиля. Судя по опубликованным фото, у машин повреждены передние и задние бамперы, а также передние крылья кузова.

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