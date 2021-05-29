Утром на КАД столкнулись три автомобиля

Утром на КАД столкнулись три автомобиля
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 29 мая на участке кольцевой автодороги произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись автомобили Honda, Daewoo и Hyundai.

В Сети появились фото с места происшествия.

«Хонда и Нексия притёрлись на КАД, после чего в Нексию прилетел белый Солярис», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным фото, у машин повреждены передние и задние бамперы, а также передние крылья кузова. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте.

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