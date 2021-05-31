В продуктовом на Ижорской улице обрушился потолок

В продуктовом на Ижорской улице обрушился потолок
В магазине Ижорской упал полокок. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Петроградском районе города случилось чрезвычайное происшествие, в результате которого все остались живы. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе Северной столицы на улице Ижорская в сетевом розничном магазине произошло обрушение потолка.

Однако, как сообщается очевидцем происходящего, который поделился кадрами с места происшествия, все живы.

Упавшая штукатурка. Фото: «ДТП И ЧП Петербурга»

На кадрах заметно, что на пол магазина в большом количестве обрушилась штукатурка с потолка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днём 23 мая в Петербурге шёл ливень, примерно в это же время потоп произошёл в магазине строительных материалов на Парнасе.

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