Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT

Костин считает, что для нанесения удара по нашему сектору, SWIFT не нужен. Фото: Кремль

Костин считает, что для нанесения удара по нашему сектору, SWIFT не нужен. Фото: Кремль

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сомневается в отключении России от международной системы SWIFT.

По его словам, которые приводит РБК, он не верит в отключение SWIFT на территории России. Костин считает, что для нанесения удара по нашему сектору, SWIFT не нужен. Он назвал систему европейской компанией и отметил, что для решения этого вопроса потребуется участие европейских правительств.

Глава ВТБ подчеркнул, что никогда не воспринимал всерьез отключение SWIFT. По его мнению, Вашингтон может использовать и другие инструменты для удара по банковскому сектору России. Костин напомнил, что США уже отключали российские банки от расчетов в долларах и вводили ограничения против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая схема мошенников связана с отключением России от SWIFT.