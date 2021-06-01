Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT

Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT
Костин считает, что для нанесения удара по нашему сектору, SWIFT не нужен. Фото: Кремль

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сомневается в отключении России от международной системы SWIFT.

По его словам, которые приводит РБК, он не верит в отключение SWIFT на территории России. Костин считает, что для нанесения удара по нашему сектору, SWIFT не нужен. Он назвал систему европейской компанией и отметил, что для решения этого вопроса потребуется участие европейских правительств.

Глава ВТБ подчеркнул, что никогда не воспринимал всерьез отключение SWIFT. По его мнению, Вашингтон может использовать и другие инструменты для удара по банковскому сектору России. Костин напомнил, что США уже отключали российские банки от расчетов в долларах и вводили ограничения против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая схема мошенников связана с отключением России от SWIFT.

SWIFT андрей костин втб экономика


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT
Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии россиян в 2021 году
Врачи заявили об отсутствии необходимости вакцинировать домашних животных ...
Дерматолог рассказала, как распознать опасные веснушки
В Пулково 1 июня задерживается рейс до Гянджи
В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал в России
В Пулково 1 июня нет задержанных рейсов
Петербуржцы сделали более 9 млн ковид-тестов с начала пандемии