Тормозить не привык: эксперт ВШЭ о решении Александра Дрозденко удвоить расходы бюджета на решение проблем дольщиков

Профессор Высшей школы экономики оценил новый шаг губернатора Ленобласти.

Накануне ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о том, что область увеличит нагрузку на бюджет региона ради решения проблем обманутых дольщиков, сообщает Online47. Так речь теперь идет о 7,5 млрд рублей, которые будут запланированы в бюджете области до 2025 года, и о привлечении доноров-застройщиков.

Профессор ВШЭ Александр Осипов оценил решимость губернатора достроить дома в сжатые сроки. Он отметил, что на это вряд ли можно было решиться без уверенности в том, что отпущенные бюджетом средства будут освоены с максимальной эффективностью. Он также уверен в том, что строгим будет контроль за расходованием средств. Он также считает, что тот, кто приходит в Ленобласть строить, должен быть уверен в хороших условиях, инвестиционной привлекательности региона при отсутствии проблем.

Осипов также считает, что Дрозденко распорядился всё точно рассчитать и пошёл дальше – тормозить не привык. Для любого губернатора это хорошее качество.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в интересах дольщиков в бюджете Ленобласти предусмотрят рекордные 7,5 млрд рублей на жилищные долгострои.