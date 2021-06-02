Невролог рассказал о смертельно опасной ошибке при самолечении головной боли

По мнению врача при частых головных болях лучше обратиться к специалисту. Фото: pixabay.com

По мнению врача при частых головных болях лучше обратиться к специалисту. Фото: pixabay.com

Внезапно случившаяся и довольно ощутимая головная боль может быть предсказателем опасных состояний.

В подобных случаях, если просто отделаться таблеткой, бывает смертельно опасно. О том, что иногда стоит за симптомом головной боли, пояснил невролог Александр Евдокимов в беседе с «Пятым каналом».

Эксперт отметил, что головная боль может случиться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе.

Врач объяснил, что выпивая таблетки в таких случаях, возможно «добиться» серьезных последствий. Есть вероятность и смертельного исхода.

Ведь обезболивающие препараты не могут побороть болезнь. Они только приглушают один из симптомов. При том, что само заболевание в это время будет развиваться дальше. Таким образом, по мнению специалиста, будет упущено драгоценное время, которое можно было бы потратить на лечение.

Евдокимов рассказал, что чаще головная боль не означает серьёзных проблем, но если она сильная и никогда раньше не возникала, то лучше сразу же обратиться к специалистам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-невролог рассказал, в каком случае нельзя терпеть головную боль.