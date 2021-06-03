МТС и Сбербанк — партнеры Петербурга, сотрудничество Смольного и СПбГУ, новый терминал Пулково и 848 млн на производство хлебцев в Ленобласти: как проходит долгожданный ПМЭФ-2021

МТС и Сбербанк &#8212; партнеры Петербурга, сотрудничество Смольного и СПбГУ, новый терминал Пулково и 848 млн на производство хлебцев в Ленобласти: как проходит долгожданный ПМЭФ-2021
Участников ПМЭФ-2021 встречают тепловизор и мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19. Фото: Gazeta.SPb

В среду, 2 июня, в Северной столице открылся ежегодный Петербургский международный экономический форум. В прошлом году событие отменили из-за пандемии, и ажиотаж вокруг мероприятия сейчас, кажется, возрос вдвое.

На стенде Петербурга в этом году представили 50 инвестиционных проектов, значительную часть из которых занимают проекты в области науки и образования. В частности, губернатор Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев уже подписали договор о дальнейшем сотрудничестве города и вуза.

Второй день ПМЭФ-2021, стенд Петербурга. Фото: Gazeta.SPb

Одной из идей СПбГУ является создание инновационного центра «Невская дельта» с технологической долиной. Разместить его планируют в Пушкинском районе, а реализовать проект надеются при поддержке Петербурга — потребуется инвестировать около 50 млрд рублей.

Соглашение подписали губернатор Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Фото: Смольный

Плодотворное сотрудничество оформляется и с цифровыми структурами. Так, Смольный и МТС подписали соглашение о сотрудничестве в рамках цифровизации экономики региона.

Петербургские власти совместно с МТС будут работать над повышением безопасности городской среди и эффективности использования экономических ресурсов с применением технологии передачи данных NB-IoT, а в бизнес-процессы городских предприятий будут активно внедрять искусственный интеллект. В Северной столице также появятся пилотные зоны 5G.

Соглашение подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. Фото: Смольный

Смольный также продлил сотрудничество с еще одним бизнес-гигантом — активное участие в цифровой трансформации Петербурга примет Сбербанк.

На ПМЭФ соблюдается социальная дистанция. Фото: Gazeta.SPb

Еще одним достижением второго дня ПМЭФ стало заключенное соглашение о строительстве нового почтового терминала аэропорта Пулково. Он сможет обрабатывать свыше 73 млн отправлений ежегодно.

Также в рамках первой сессии подписания соглашений заключен договор о расширении производства хлебцев «Ориентиру Продактс», выпускаемых в Ленинградской области. В проект дополнительно инвестируют 848 млн рублей. Помимо этого губернатор 47 региона Александр Дрозденко подписал план мероприятий по сотрудничеству с Камчаткой и Курской областью.

Кстати, губернатор Мурманской области Андрей Чибис привез на ПМЭФ-2021 метрового живого камчатского краба по имени Юрий — по словам главы региона, он приносит удачу. И это не единственное удивительное создание на экономическом форуме — посетители мероприятия могут заметить собаку-робота, которая показывает удивительные трюки.

Гости форума также могут полюбоваться впечатляющим «розовым» портретом Юрия Гагарина, украсившим стенд компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Он выполнен из 160 тысяч роз 80 сортов и посвящен 60-летию первого полета человека в космос. За цветами будут внимательно следить, чтобы сохранить их свежесть и красоту до конца ПМЭФ.

Портрет Юрия Гагарина выложили на ПМЭФ из 160 тысяч роз. Фото: Gazeta.SPb

Заботятся на форуме не только о розах, но и о безопасности участников масштабного мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции. За гостями в павильонах незаметно наблюдают тепловизоры, а на входе посетителей ждут «КамАЗы», превращенные в лаборатории, «фейс-контроль» от Роспотребнадзора, боксы с масками и антисептиками и дежурные машины скорой помощи. Внутри всех настоятельно просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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