«Целители», хакеры-таксисты, «опасные операции» и инвестиции: как мошенники выманивают миллионы у петербургских пенсионеров

&#171;Целители&#187;, хакеры-таксисты, &#171;опасные операции&#187; и инвестиции: как мошенники выманивают миллионы у петербургских пенсионеров
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В среду, 2 июня, сотрудники уголовного розыска Выборгского района Северной столиы задержали подозреваемую в мошенничестве. Женщина обманывала пенсионерок на деньги, заявляя, что она «целительница».

За день до этого, 1 июня, в районный отдел полиции обратилась 62-летняя управляющая ТСЖ. Петербурженка рассказала, что стала жертвой обмана в сентябре прошлого года. По словам заявительницы, незнакомка убедила её, что на женщине лежит «порча», которую необходимо в срочном порядке «снять».

По счастливой случайности оказалось, что неизвестная специализируется как раз на подобных случаях. Вот только на оплату её «услуг» пришлось раскошелиться — женщина заплатила псевдомагу 195 тысяч рублей, а также передала драгоценности. В общей сложности, «снятие порчи» обошлось пенсионерке в 1,8 млн рублей.

Уже на следующий день после обращения пострадавшей правоохранители задержали подозреваемую в совершении преступления — ей оказалась 51-летняя женщина, которая уже попадала под суд за кражу. Теперь в её отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Также недавно вскрылось, что 76-летняя жительница Ломоносова в течении месяца регулярно платила неизвестной, которая тоже представилась «целительницей» и предлагала «снять порчу». Преступнице удалось выманить у пенсионерки 1 млн 320 тысяч рублей. Отметим, что подобные «схемы» активно используются обманщиками. Недавно трое мошенников украли у 95-летней пенсионерки 373 тысячи рублей под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные ею дорогостоящие БАДы.

Не менее популярным предлогом получения денег являются «трейдинг» и «инвестиции». Некий «Константин» получил от 73-летней петербурженки с Ольховой улицы почти 2 млн рублей. Мужчина уговорил её вложить деньги в «выгодное предложение», а затем забрать — с процентами. В итоге, чтобы ввести средства «в оборот» она лично перевела накопленное на счет злоумышленника. Он, конечно же, незамедлительно пропал с радаров.

И все же такой алгоритм действий редко приносят аферистам столь же головокружительные суммы, как телефонное мошенничество. Под предлогом защиты денег от подозрительных операций преступники нажились на 11 млн 630 тысяч рублей, которые им отправила 65-летняя жительница Северной столицы. Но, пожалуй, рекордный случай произошел в одном из российских городов, где женщина перечислила «сотрудникам банка» сразу 400 млн рублей.

Несмотря на многочисленные предупреждения, публикуемые в СМИ и на сайтах финансовых организаций, мошенники все еще регулярно находят жертв, доверчиво передающих им конфиденциальную информацию или собственные сбережения. Поэтому Gazeta.SPb настоятельно рекомендует не отвечать на звонки с незнакомых номеров и любую сомнительную информацию о действиях, производимых с банковским счетом, проверять в банке лично.

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