Из горящей квартиры на Стачек спасли двух детей

Из горящей квартиры на Стачек спасли двух детей
О пострадавших информация пока не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Также в помещении находился один взрослый. Кажется, никто не пострадал.

В Кировском районе сегодня днем, 5 июня, тушили комнату в коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Стачек – там на четвертом этаже загорелась комната в коммунальной квартире. Огнем было охвачено 22 квадратных метра. На место прибыли спасатели, которые примерно за полчаса справились с ликвидацией возгорания.

Известно, что из горящей комнаты вывели двух детей и одного взрослого. Всего были эвакуированы 15 человек. Кажется, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове малышка выпала из окна и выжила.

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