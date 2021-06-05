Из горящей квартиры на Стачек спасли двух детей

О пострадавших информация пока не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

О пострадавших информация пока не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Также в помещении находился один взрослый. Кажется, никто не пострадал.

В Кировском районе сегодня днем, 5 июня, тушили комнату в коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Стачек – там на четвертом этаже загорелась комната в коммунальной квартире. Огнем было охвачено 22 квадратных метра. На место прибыли спасатели, которые примерно за полчаса справились с ликвидацией возгорания.

Известно, что из горящей комнаты вывели двух детей и одного взрослого. Всего были эвакуированы 15 человек. Кажется, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове малышка выпала из окна и выжила.