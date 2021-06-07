Два человека попали под машину на Лахтинском проспекте

В Приморском районе 6 июня отечественный автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в положенном месте.

Очевидцы сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что это произошло возле дома №85 по Лахтинскому проспекту. Пешеходы пересекали проезжую часть по «зебре», когда их на высокой скорости сбила «Лада».

«Там переход без светофора,стоишь, ждёшь когда пропустят. Один пропустил,а за ним второй летит! Светофор нужен», — отмечают в комментариях.

Сведений о пострадавших на данный момент нет. Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое разбились в аварии с фургоном под Петербургом.