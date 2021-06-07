Опасное последствие и яйца в производстве «Спутника V»: новое о COVID-19 в России и мире

Опасное последствие и яйца в производстве «Спутника V»: новое о COVID-19 в России и мире
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ученые продолжают выяснять, к каким последствиям способна привести новая коронавирусная инфекция, в мире идет кампания по вакцинации населения, а российским исследователям приходится бороться со слухами об ингредиентах одной из прививок.

В мире по состоянию на 6 июня число заболевших новой коронавирусной инфекцией за время пандемии достигло 172 млн человек. Побороть заболевание смогли 156 595 909 пациентов. Скончались от инфекции за все время 3 715 707 человек.

Власти разных стран продолжают рассчитывать на то, что очередную вспышку заболеваемости можно предотвратить с помощью выработки коллективного иммунитета. Для этого необходимо пройти вакцинацию. К слову, с 7 июня вакцинация «Спутником V» стартует в Словакии. Сначала доступ к прививке получат жители севера страны – Братиславского и Жилинского краев. С каждым днем возможность привиться будет появляться у большего количества людей. Известно также, что в стране начали онлайн-регистрацию граждан, пожелавших привиться.

Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу пришлось развенчать миф о составе «Спутника V». В Сети начала появляться информация о том, что при производстве препарата используют яйца. По его словам, препарат создается на основе синтетических средств.

Тем временем, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что риск заболеть после прививки составляет меньше 1%. Он отметил, что вакцинированному пациенту с COVID чаще всего не требуется госпитализация, так как болезнь переносится в легкой форме.

При этом сам вирус, заметил он, стал намного агрессивнее, чем раньше. У тех, кто не прививался, состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.

Ученые успели обнаружить еще одно опасное последние коронавируса. Оказалось, что COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена — Барре.

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