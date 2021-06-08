Власти Петербурга потратят 800 млн рублей на культурные мероприятия

Власти Петербурга потратят 800 млн рублей на культурные мероприятия
Деньги пойдут на организацию музыкальных и театральных фестивалей и других мероприятий. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургский комитет по культуре выбрал 131 некоммерческие организации, которые получат средства на организацию культурных мероприятий в Северной столице.

Культурные НКО, выигравшие конкурс, получат из бюджета Петербурга 806 млн рублей. Деньги пойдут на организацию музыкальных и театральных фестивалей и других мероприятий.

Среди прочего, на эти средства проведут Международный фестиваль балета DANCE OPEN, Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK, Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!», Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа».

Кроме того, в городе реализуют проекты, направленные на развитие потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья. В их числе проект «Будь с городом!», проект для слепых и слабовидящих фонда «ПРО АРТЕ», XIV фестиваль «Шаг навстречу», «Бал на колёсах», инклюзивный оркестр «Антон тут рядом».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург разработает Концепцию развития культуры до 2035 года.

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