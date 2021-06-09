Бывшему гендиректору завода «Звезда» запретили пользоваться интернетом

Бывшему гендиректору завода «Звезда» запретили пользоваться интернетом
Подозреваемому запретили совершать ряд действий. Фото: pixabay

Мужчину подозревают в растрате 142,2 миллионов рублей.

Невский районный суд избрал меру пресечения для бывшего генерального директора завода «Звезда», которого подозревают в растрате 142,2 миллионов рублей. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербург.

Известно, что Михаилу Лобину нельзя покидать дом с 22 часом до 7 утра, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по данному уголовному делу, а также пользоваться интернетом.

Напоминаем, что экс-гендиректора обвиняют в том, что он, управляя предприятием, вступил в сговор с группой лиц и похитил большую сумму денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-глав машиностроительного завода «Звезда» задержали за растрату.

Звезда новости СПб растрата уголовное дело


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Выборгском шоссе массовая авария с участием маршрутки
Дава обвинил певицу Зиверт в лицемерии из-за конфликта с продюсером Лободы
Пригожин извинился за то, что Бузова сыграет в театре
У ГМЗ «Царское Село» появился свой TikTok
Петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от ...
В Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии новорожденного олененка
Бывшему гендиректору завода «Звезда» запретили пользоваться интернетом
На трамвайных путях на Троицком проспекте треснул асфальт