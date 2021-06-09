Бывшему гендиректору завода «Звезда» запретили пользоваться интернетом

Мужчину подозревают в растрате 142,2 миллионов рублей.

Невский районный суд избрал меру пресечения для бывшего генерального директора завода «Звезда», которого подозревают в растрате 142,2 миллионов рублей. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербург.

Известно, что Михаилу Лобину нельзя покидать дом с 22 часом до 7 утра, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по данному уголовному делу, а также пользоваться интернетом.

Напоминаем, что экс-гендиректора обвиняют в том, что он, управляя предприятием, вступил в сговор с группой лиц и похитил большую сумму денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-глав машиностроительного завода «Звезда» задержали за растрату.