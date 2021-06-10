В России создан госрезерв «антиковидной» продукции на три месяца

В России создан госрезерв &#171;антиковидной&#187; продукции на три месяца
При необходимости запасы помогут сгладить пики спроса. Фото: комитет по здравоохранению

Запасов противоэпидемиологической продукции в России хватит более чем на три месяца. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, такой объем запаса поможет сгладить стоимость товаров во время пика спроса.

Как сообщил ТАСС, Мантуров отметил, что российские власти уже начали формировать систему распределенного гражданского резерва. И добавил, что ведомство следит за готовностью торговых сетей не допустить дефицита и роста цен на продукты.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 11 699 человек. К летальному исходу болезнь привела в 383 случаях. При этом полностью выздоровели 10 096 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нынешним летом на территории России может появиться новый штамм коронавирусной инфекции.

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