Аварии, драки, уголовные дела, обыски и ограничения: электросамокатчики — главная проблема Петербурга этим летом?

Аварии, драки, уголовные дела, обыски и ограничения: электросамокатчики &#8212; главная проблема Петербурга этим летом?
Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В прошлом году петербуржцы массово открыли для себя новый вид летнего развлечения — электросамокаты. Этим летом, однако, интерес к двухколесному транспорту приобрел пугающие масштабы и не менее пугающие последствия.

Электросамокатчики едва ли не ежедневно становятся героями новостных сводок в качестве виновников дорожно-транспортных происшествий. Под удар, к примеру, попадают пожилые люди. Так, 5 июня на проспекте Просвещения пенсионерка получила перелом позвоночника, оказавшись под колесами электросамоката. А в конце мая на Ленинском проспекте лихачи сбили женщину с ребенком.

Одна из проблем арендных электросамокатов заключается в том, за рулем может оказаться кто угодно. Так, 14 мая на Невском проспекте, возле магазина купцов Елисеевых, молодые люди на кикшерингах сбили нескольких прохожих. Впоследствии между хулиганами и горожанами разгорелась ссора. Среди возмущенных петербуржцев оказался писатель Валерий Айрапетян — в итоге неизвестные сломали мужчине пять ребер, а затем скрылись с места происшествия.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, молодых людей разыскали и задержали — делом даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ситуация с Айрапетяном стала, как выяснилось, первым «тревожным звоночком». Нарушители на самокатах все чаще сбивают детей. Только с начала июня под колесами лихачей оказались пятеро малышей. В одном из случаев, произошедшем на Искровском проспекте, семилетняя девочка получила серьезные травмы. Виновника ДТП вскоре разыскали: чтобы избежать преследования, мужчина решился перекрасить волосы и утопить «орудие преступления» — самокат. Выяснилось, что у него были на то основания: в квартире преступника нашли наркотики.

По данным Следкома, на сегодняшний день в Петербурге произошло восемь серьезных аварий, спровоцированных самокатчиками. В шести случаях возбуждены уголовные дела, в рамках которых в кикшеринговых компаниях Петербурга устроили обыски. Дело дошло до того, что фирмы сначала ограничили возможность аренды, а затем и вовсе стали убирать свои самокаты с городских улиц.

События последних дней привели к широкому общественному резонансу, после которого власти всерьез задумались о необходимости внедрения электросамокатов в дорожное движение и регулирования правил поездок на законодательном уровне.

В итоге в среду, 9 июня, правительство Северной столицы и восемь кикшеринговых компаний, работающих в Петербурге, заключили соглашение, в котором определяются условия использования электросамокатов на территории города:

  • максимальная скорость самокатов — 20 км/ч, на тротуарах и в местах массового скопления людей — 10 км/ч;
  • самокаты запрещено оставлять на тротуарах, если пешеходная зона уже 1,5 метров;
  • парковаться нельзя на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, в охранных зонах метрополитена и в местах, где самокаты могут оказаться препятствием для пешеходов и других участников дорожного движения.
  • кататься запрещено на Дворцовой и Сенатской площадях, по Невскому проспекту и ряду другхи улиц в Центральном районе.

Остается надеяться, что правила окажутся эффективными, а между пешеходами, автомобилистами и самокатчиками, наконец, воцарится мир.

новости СПб самокатчики самокаты электросамокаты


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Торговым объектам разрешили работать у стадиона в Петербурге в период Евро-2020
По Обводному каналу плывет кабан
Свердловскую набережную привели в порядок после прорыва трубы: движение ...
Суд Петербурга привлек к ответственности ООО «ИРВИ» за нарушения требований ...
В Ленобласти расследуют жестокое избиение мужчины тремя полицейскими
В четверг вечером в Петербурге шестибалльные пробки
В Ленобласти дети стали свидетелями того, как огромный алабай загрыз ...
Стало известно, когда завершится строительство разворотного кольца на ...