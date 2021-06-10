Аварии, драки, уголовные дела, обыски и ограничения: электросамокатчики — главная проблема Петербурга этим летом?

В прошлом году петербуржцы массово открыли для себя новый вид летнего развлечения — электросамокаты. Этим летом, однако, интерес к двухколесному транспорту приобрел пугающие масштабы и не менее пугающие последствия.

Электросамокатчики едва ли не ежедневно становятся героями новостных сводок в качестве виновников дорожно-транспортных происшествий. Под удар, к примеру, попадают пожилые люди. Так, 5 июня на проспекте Просвещения пенсионерка получила перелом позвоночника, оказавшись под колесами электросамоката. А в конце мая на Ленинском проспекте лихачи сбили женщину с ребенком.

Одна из проблем арендных электросамокатов заключается в том, за рулем может оказаться кто угодно. Так, 14 мая на Невском проспекте, возле магазина купцов Елисеевых, молодые люди на кикшерингах сбили нескольких прохожих. Впоследствии между хулиганами и горожанами разгорелась ссора. Среди возмущенных петербуржцев оказался писатель Валерий Айрапетян — в итоге неизвестные сломали мужчине пять ребер, а затем скрылись с места происшествия.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, молодых людей разыскали и задержали — делом даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ситуация с Айрапетяном стала, как выяснилось, первым «тревожным звоночком». Нарушители на самокатах все чаще сбивают детей. Только с начала июня под колесами лихачей оказались пятеро малышей. В одном из случаев, произошедшем на Искровском проспекте, семилетняя девочка получила серьезные травмы. Виновника ДТП вскоре разыскали: чтобы избежать преследования, мужчина решился перекрасить волосы и утопить «орудие преступления» — самокат. Выяснилось, что у него были на то основания: в квартире преступника нашли наркотики.

По данным Следкома, на сегодняшний день в Петербурге произошло восемь серьезных аварий, спровоцированных самокатчиками. В шести случаях возбуждены уголовные дела, в рамках которых в кикшеринговых компаниях Петербурга устроили обыски. Дело дошло до того, что фирмы сначала ограничили возможность аренды, а затем и вовсе стали убирать свои самокаты с городских улиц.

События последних дней привели к широкому общественному резонансу, после которого власти всерьез задумались о необходимости внедрения электросамокатов в дорожное движение и регулирования правил поездок на законодательном уровне.

В итоге в среду, 9 июня, правительство Северной столицы и восемь кикшеринговых компаний, работающих в Петербурге, заключили соглашение, в котором определяются условия использования электросамокатов на территории города:

максимальная скорость самокатов — 20 км/ч, на тротуарах и в местах массового скопления людей — 10 км/ч;

самокаты запрещено оставлять на тротуарах, если пешеходная зона уже 1,5 метров;

парковаться нельзя на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, в охранных зонах метрополитена и в местах, где самокаты могут оказаться препятствием для пешеходов и других участников дорожного движения.

кататься запрещено на Дворцовой и Сенатской площадях, по Невскому проспекту и ряду другхи улиц в Центральном районе.

Остается надеяться, что правила окажутся эффективными, а между пешеходами, автомобилистами и самокатчиками, наконец, воцарится мир.