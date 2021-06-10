В Польше оценили возможность признания «Спутника V»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 67 странах Польша посмотрит на решение Европейского агентства по лекарственным средствам, прежде чем признает «Спутник V».
«Те вакцины, которые признаются там и используются в Польше», прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РИА «Новости».
Сейчас в Польше используются вакцины: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer.
«Спутник V» одобрен уже в более 60 странах по всему миру.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что риторика главы Польши, который назвал Россию «ненормальной страной», является неприемлемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия желает добиться дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, включая Польшу.