Facebook и Telegram получили штрафы на 27 млн рублей

Facebook и Telegram получили штрафы на 27 млн рублей
О каких именно публикациях в социальных сетях идет речь, не указывается. Фото: pixabay

Социальные сети Facebook и Telegram оштрафовали на крупные суммы за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов достигла 27 млн рублей.

Всего в отношении Telegram рассмотрели четыре протокола. Компанию признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации.По двум назначили штрафы по 2 млн рублей, по оставшимся — по 3 млн рублей.

Компания Facebook получила штрафы за неудаление информации с призывами на 17 млн рублей, суд рассмотрел четыре протокола.

О каких именно публикациях в социальных сетях идет речь, не указывается. Об этом сообщает РБК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей после отказа удалить запрещенный контент. До этого соцсеть уже штрафовали по той же причине на 2,6 миллионов рублей.

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