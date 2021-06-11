В Ленобласти в пятницу пройдут кратковременные дожди

В Ленобласти в пятницу пройдут кратковременные дожди
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В пятницу, 11 июня, в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди, в выходные — ливни и грозы.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в некоторых районах Ленобласти во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

Ветер восточного направления разгонится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет слабо понижаться.

К ночи температура воздуха опустится до +9…+14 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне +20…+25 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.

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