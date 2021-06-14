Кондитерская в Женеве испекла торт в честь саммита Россия-США

Женевское кафе-кондитерская Christie’s Bakery испекло торт в честь предстоящего саммита Россия-США.

Владелица сети кондитерских Christie’s Bakerу Ольга Джонсон сказала, что саммит Россия и США это историческое событие, важное для всего мира, сообщает РИА «Новости».

Торт создан по формату открытки, с надписью Peace of cake, которую можно перевести и как «кусочек торта», и как «торт мира». На глазури нарисованы два флага.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.