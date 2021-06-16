Усиление масочного режим и негативный сценарий пандемии: коронавирус в Петербурге к 16 июня

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается непростой. Пока в городе находятся тысячи болельщиков Евро-2020, в Северной столице вводят новые ограничения, усиливают контроль за соблюдением масочного режима и открывают новые койки.

Пока специалисты не дают многообещающих прогнозов. Глава лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев считает, что в России уже упустили время, когда доминировать начал дельта-штамм коронавируса. По его мнению, новый штамм может передать вирус 5-8 людям, что на 60% увеличивает риск заразить коронавирусом всю семью или рабочий коллектив.

В Петербурге, тем временем, вводят новые ограничения. С 17 июня в городе будут закрыты фуд-корты и фуд-плейсы, общепит не сможет работать по ночам. Рестораторы уже попросили власти Петербурга не закрывать заведения из-за коронавируса.

Активнее нарушителей ковидных мер стали искать в общественном транспорте. Контроль за усилением масочного режима усилен и в метро. Пассажирам более настойчиво напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Стало больше проверок и соблюдения коронавирусных ограничений в кафе и ресторанах. Gazeta.SPb рассказывала о том, что в четырех районах Петербурга проверили более 100 магазинов и заведений общепита, обнаружили более 20 нарушений.

ГМЗ «Петергоф», тем временем, начал закрывать музеи. До 25 июня перестает работать «Коттедж» и Фермерский дворец. До 27 июня посетителей перестает принимать историко-культурный проект «Государевы потехи» и музей-спектакль «Дом игральных карт».

На фоне матчей Евро-2020, которые принимает Петербург, в больницу №2 перепрофилировали в ковид-стационар. Коечная мощность клиники — 1205 коек. Это один из крупнейших стационаров города и всего Северо-Запада.