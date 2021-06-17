Футболист Александр Кержаков назначен на пост главного тренера ФК «Нижний Новгород»

Футболист Александр Кержаков назначен на пост главного тренера ФК &#171;Нижний Новгород&#187;
Александр Кержаков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород».

О том, что 38-летний футболист займет пост главного тренера сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в социальной сети Instagram.

Глеб Никитин выразил радость от того, что Кержакова теперь с «Нижним Новгородом».

Губернатор напомнил, что футболист играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами. Поэтому, по мнению градоначальника области, Кержаков найдет подход к игрокам.

Кроме того, Никитин объяснил, что для Александр Кержаков регион особенный, потому как его отец из Дзержинска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тренер сборной России по футболу Черчесов заявил, что Юрий Жирков больше не выйдет на поле в матчах Евро-2020.

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