На Гастелло рабочий упал с третьего этажа, на Пискаревском девушка повисла на раме: летальные и травматические падения с высоты в Петербурге

Последнее время в сводках регулярно появляются сообщения о детях, упавших с большой высоты. Для большинства это заканчивается либо смертью, либо критическими травмами. Однако за последние сутки стало известно о трех подобных инцидентах, которые произошли со взрослыми.

Так, сегодня, 21 июня, стало известно о смерти 41-летнего рабочего, который упал с третьего этажа строящегося дома. Трагедия произошла еще 12 июня, около полудня. Работы проводились по адресу улица Гастелло, 7. После падения мужчина остался жив, но его госпитализировали с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом нижней челюсти, закрытым переломом костей левого предплечья и открытыми переломами костей правого предплечья и правого бедра.

С травматическим шоком 3 степени пострадавший попал в реанимацию на ИВЛ, но все усилия медиков оказались тщетны: строитель скончался.

В субботу, 19 июня, на Пискаревском проспекте из окна третьего этажа выпала девушка. Все произошло около двух часов ночи, инцидент заметил очевидец, который позвонил в правоохранительные органы и рассказал о случившемся. По его словам, девушка, на вид 25 лет, сидела на подоконнике, а затем повисла на оконной раме и, видимо, не удержавшись, упала.

Подробности происшествия и текущее состояние пострадавшей пока неизвестны, но петербурженка выжила — сейчас она находится в больнице с травмами груди и головы.

В тот же день на улице Черняховского в центре Петербурге сотрудникам скорой пришлось забрать 17-летнюю девушку, которая выпала со второго этажа. Врачи выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной затылочной области, ссадину носа и закрытый перелом костей носа со смещением. К счастью, в этом случае состояние пострадавшей оценивают как удовлетворительное: жизни девушки, вероятно, ничего не угрожает. Обстоятельства падения, тем не менее, не раскрываются.

Напомним также, что 17 июня из окна больницы на проспекте Культуры выпала 67-летняя пациентка. Тело женщины, лежавшей в хирургическом отделении на девятом этаже, нашли возле здания медсанчасти.