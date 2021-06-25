В Ленобласти после аварии вспыхнула «Газель»

В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента, кажется, никто серьезно не пострадал.

В Ленинградской области сегодня, 25 июня, произошла авария, в результате которой загорелся большегруз. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ЛОМОЛЕНОБЛ».

Все случилось в Копорье. Там водитель легковушки не пропустил «Газель», которая двигалась по главной дороге. В результат машины столкнулись, после чего большегруз вспыхнул. Свидетели рассказывают, что «Газель» успела выгореть полностью.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино из-за пожара эвакуировали жильцом дома. Ликвидации возгорания на улице ожидало около пяти человек.