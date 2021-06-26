Внутри Гостиного двора открылось новое общественное пространство

Внутри Гостиного двора открылось новое общественное пространство
Гостиный двор в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице год от года открываются новые общественные пространства. Случается, что такие места возникают там, куда раньше доступ был невозможен.

Новое место открылось на внутренней части Гостиного двора. Инициаторы пишут в социальной сети, что пройти во внутренний двор Гостинки можно уже сейчас. При этом, пока на дворе лето, данная территория будет благоустраиваться и расширяться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино появится молодежное пространство с TikTok-площадкой.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге на Васильевском острове создадут общественное пространство «Гавань 2.0». Сообщается, что от Кожевенной линии до намывных территорий намереваются создать одно целое пространство с пешеходной и зоной и зоной отдыха.

гостиный двор новости СПб общественное пространство


 

Новости партнеров
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Внутри Гостиного двора открылось новое общественное пространство
В Ленобласти прогнозируют +29 градусов в воскресенье
Стало известно, почему Смольный не дает информацию о госпитализациях с COVID-19
Дрессировщик Запашный раскритиковал власти Петербурга из-за проведения ...
В воскресенье в Петербурге прогнозируют слабый ветер и жару
В Ленобласти поймали огромную восьмикилограммовую щуку: внутри нее лещ
В аэропорту Пулково в субботу задержали 13 внутренних рейсов: 7 из на море
В Петербурге под ливнем голая девушка станцевала на дорожном знаке