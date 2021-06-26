Внутри Гостиного двора открылось новое общественное пространство

В Северной столице год от года открываются новые общественные пространства. Случается, что такие места возникают там, куда раньше доступ был невозможен.

Новое место открылось на внутренней части Гостиного двора. Инициаторы пишут в социальной сети, что пройти во внутренний двор Гостинки можно уже сейчас. При этом, пока на дворе лето, данная территория будет благоустраиваться и расширяться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино появится молодежное пространство с TikTok-площадкой.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге на Васильевском острове создадут общественное пространство «Гавань 2.0». Сообщается, что от Кожевенной линии до намывных территорий намереваются создать одно целое пространство с пешеходной и зоной и зоной отдыха.