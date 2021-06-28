Житель Колпино подрался с собутыльником, а потом предложил проводить его до дома

Житель Колпино подрался с собутыльником, а потом предложил проводить его до дома
Между мужчинами завязалась драка. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Заводском проспекте в Колпино произошла драка между двумя мужчинами.

Инцидент произошел 26 июня в 22:34 на Заводском проспекте у дома №16. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте»

«Пьяная драка быстро закончилась удушением и раздачей лещей оппоненту, находящемуся в бессознательном состоянии», — написали в группе.

Судя по кадрам, в драке победитель выявился быстро. После того, как соперник был побежден, мужчина нанес лежащему еще несколько ударов по лицу. Затем он зашел в дом и позвал женщину.

Когда оппонент «ожил», победитель с оголенным торсом предложил довести мужчину до дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель достал нож в ходе драки на КАД.

драка колпино


 

Новости партнеров
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Боярская оценила аномальную петербургскую жару
Пожар в кирпичном здании на Трефолева тушили 17 спасателей
Житель Колпино подрался с собутыльником, а потом предложил проводить его до дома
Спасатели предупредили жителей Ленобласти о жаре и ливнях с грозами
Водитель достал нож в ходе драки на КАД
Александр Васильев рассказал, как сразить любого мужчину наповал
Певица Анна Седокова призналась, что ее лицо изуродовано из-за болезни
Лариса Долина смогла вылечиться от коронавируса