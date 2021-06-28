Житель Колпино подрался с собутыльником, а потом предложил проводить его до дома

На Заводском проспекте в Колпино произошла драка между двумя мужчинами.
Инцидент произошел 26 июня в 22:34 на Заводском проспекте у дома №16. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте»
«Пьяная драка быстро закончилась удушением и раздачей лещей оппоненту, находящемуся в бессознательном состоянии», — написали в группе.
Судя по кадрам, в драке победитель выявился быстро. После того, как соперник был побежден, мужчина нанес лежащему еще несколько ударов по лицу. Затем он зашел в дом и позвал женщину.
Когда оппонент «ожил», победитель с оголенным торсом предложил довести мужчину до дома.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель достал нож в ходе драки на КАД.