«С корабля на ИВЛ»: возмущенные петербуржцы ждут роста заболеваемости COVID-19, врачи пока спокойны

Проведение праздника выпускников «Алые паруса» вызвало непонимание среди многих петербуржцев. Горожан возмутило то, что в центре Северной столицы собрали десятки тысяч школьников, когда в городе закрыты аквапарки и фуд-корты. Возмущение высказывают и знаменитости. Чиновники считают, что приняли необходимые меры безопасности, а врачи думают, что все обойдется.

В этом году после долгих обещаний губернатора Петербурга Александра Беглова праздник всех выпускников «Алые паруса» было решено провести очно, несмотря на пандемию коронавируса. Уже ближе к торжеству стало ясно: всех желающих не ждут, а приглашают только выпускников.

В Смольном при этом сообщили, что правила проведения согласованы с Роспотребнадзором. Набережные закроют для всех кроме выпускников, у которых при входе на Дворцовую будут проверять температуру. Школьники должны были находиться на концерте в масках.

По подсчетам комитета по образованию, праздник собрал порядка 40 тыс. человек – почти 30 тыс. выпустились из школ, еще 9 тыс. – из учреждений СПО.

То, что не каждый из 40 тыс. будет носить маску и соблюдать во время концерта социальную дистанцию, было ясно сразу. Так и вышло. На фотографиях – десятки выпускников, забывших про средства индивидуальной защиты.

Многим пользователям соцсетей проведение «Алых парусов» на фоне роста заболеваемости показалось абсурдным.

Возмущены оказались и знаменитости. Одним из первых высказался дрессировщик Эдгар Запашный. Гневный пост он опубликовал в своем Instagram.

«Это вы, чиновники, любыми способами пытаетесь заставить людей вакцинироваться и тут же, вы же за бюджетные деньги проводите никому ненужные фестивали на площадях с многотысячной аудиторией!», — написал Запашный.

Его поддержали другие звезды – Андрей Разин, Оскар Кучера, Руслан Алехно. Анастасия Волочкова не смогла сдержать эмоций и подобрать цензурных слов.

Врачи считают, опасаться не стоит. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что «Алые паруса» не скажутся серьезно на обстановке по коронавирусу в Северной столице.

«Там было трудно получить заражающую дозу. Только при очень близком контакте. Если кто-то целовался, то могли заразиться. А так заражаются ведь не единичными вирусами», — рассказал врач «КП-Петербург».

Отметим, что специалисты высказывали противоположную точку зрения во время проведения майских праздников. Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что именно длинные каникулы стали причиной роста заболеваемости. Большинство массовых мероприятий проходили в центре Петербурга на открытом воздухе.

Ранее Gazeta.SPb показывала, как в Петербурге прошли «Алые паруса».