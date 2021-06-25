Как это было. Фоторепортаж «Алых парусов» Gazeta.SPb

В Северной столице прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага.

В этом году праздник прошел очно. Однако на «Алые паруса» пригласили только выпускников школ Петербурга, а остальных попросили остаться дома и смотреть онлайн-трансляцию. В шоу показали видео, посвящённые значимым для российской истории событиям.

Праздник начался в восемь часов вечера. Концерт состоял из петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор. Вторая часть концерта началась в десять часов вечера. Перед выпускниками выступили: Niletto, Светлана Лободы, Ирина Дубцова, группы Cream Soda и другие. По традиции вели шоу Иван Ургант и Даша Александрова.

Кульминацией шоу стал корабль «Россия» с алыми парусами. Он проплыл в сопровождении праздничного фейерверка и классической музыки в половине первого ночи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закончилось кульминационное шоу в рамках праздника «Алые паруса».