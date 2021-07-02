Петербурженка пытается через суд добиться от Комздрава лекарства за 9 млн рублей для лечения СМА: прошлое подобное дело закончилось проигрышем для мамы больного 2-летнего мальчика

Жительница Северной столицы Евгения Тимофеева обратилась в Куйбышевский районный суд с иском к Комитета по здравоохранению. Женщина требует обеспечить её дорогостоящим лекарством «Спинраза» для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА) — редкого генетического заболевания.

Как передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, данный препарат является жизненно необходимым для истицы, лишь он способен остановить прогрессирование заболевания. При этом одна инъекция «Спинразы» стоит свыше 9 миллионов рублей. 35-летняя петербурженка считает, что ведомство должно обеспечить её этим лекарством за счет бюджета.

Примечательно, что препарат, как правило, назначают только детям, а подобное дело в судебной практике города на Неве и вовсе — первое.

Напомним, что до этого в Куйбышевском суд долгое время боролась с бюрократией мама двухлетнего мальчика с аналогичным диагнозом. Её ребенку назначили препарат Zolgensma, который на данный момент является самым дорогим препаратом в мире. Для прохождения полного курса лечения предстояло заплатить минимум 2 млн долларов.

Проблема заключалась в том, что лекарство рекомендуется применять детям до двух лет, а мальчик уже практически достиг этого возраста. Кроме того, необходимость Zolgensma отрицал лечащий врач ребенка. Суд посчитал, что выделять столь внушительную сумму на лечение уже поздно. Хотя мать малыша приводила в пример американские рекомендации, которые, в отличие от немецких, ориентируются не на возраст, а на вес юного пациента, убедить правосудие в необходимости такого шага не удалось.

Деньги в итоге собирали с помощью благотворительности. Неравнодушные граждани и профильные организации собрали 54 млн рублей, а еще 115 млн родителям малыша перечислил бизнесмен и миллиардер Алишер Усманов.

Однако в Петербурге есть и положительные примеры, когда суд вставал на сторону пациентов. Так, в марте все тот же Куйбышевский суд обязал Комздрав обеспечить двухлетнего мальчика с редким диагнозом, — нейробластома, — незарегистрированным на территории РФ, но необходимым ему препаратом. Аналогичный вердикт вынес суд по делу о возмещении средств на покупку лекарств от муковисцидоза.