Ремонт на коммуникациях перекроет движение в Приморском районе

Движение транспорта ограничат с 6 июля и 31 августа в Приморском районе. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Движение транспорта ограничат с 6 июля и 31 августа в Приморском районе. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Северной столице с 6 июля по 31 августа будут изменены автобусные маршруты. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Так, из-за работ на коммуникациях придется закрыть движение транспортных средств на Приморском проспекте в направлении от Туристской улицы до улицы Савушкина. Кроме этого вносятся изменения в маршруты автобусов №№134А, 134Б.

Теперь автобус № 134А будет следовать от конечной остановки «Лахтинский разлив» до Приморского проспекта, затем по Приморскому проспекту, Туристской улице, улице Савушкина и потом по трассе до конечной остановки «Афонская улица».

Помимо прочего, автобус № 134Б направится от конечной остановки «Афонская улица» по действующей трассе до Приморского проспекта, потом по Приморскому проспекту, Туристской улице, улице Савушкина до конечной остановки «Лахтинский разлив».

Отмечается, что на углу Туристской улицы, располагающейся напротив дома 2 и Приморского проспекта на тротуаре создадут временную остановку автобусов №№ 134А, 134Б.

Также в комитет отметили, что 5 июля подходят к концу работы по ремонту моста через реку Шингарка. Поэтому теперь будет восстанавлено движение автобусов № 360 по всей трассе от станции Новый Петергоф через Жилгородок, Низино до Университетского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весь июль петербуржцев ждут ограничения движения по центральным улицам из-за Евро-2020.