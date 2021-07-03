В субботу на дорогах Петербурга тишь да гладь — пробок нет

В субботу на дорогах Петербурга тишь да гладь &#8212; пробок нет
Пробки в Петербурге оцениваются в 1 балл. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

На автомобильных дорогах Северной столицы в субботу утром почти нет пробок.

Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 3 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движения в на проспекте Непокоренных, на улице Льва Толстого, на набережной реки Карповки, на набережной Макарова, на Адмиралтейской набережной, на Невском проспекте,

К 12 или 13 утра ситуация изменится и загруженность повысится до трех баллов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге. По словам синоптика, петербуржцы могут ждать от июля теплой погоды. Особенно теплыми будут первые две декады месяца — температура будет на 2-2,5 градуса выше климатической нормы. Последние пять дней июля город на Неве вернется в рамки климата.

«Яндекс.Пробки» автомобильные пробки новости СПб


 

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