В субботу на дорогах Петербурга тишь да гладь — пробок нет

На автомобильных дорогах Северной столицы в субботу утром почти нет пробок.

Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 3 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движения в на проспекте Непокоренных, на улице Льва Толстого, на набережной реки Карповки, на набережной Макарова, на Адмиралтейской набережной, на Невском проспекте,

К 12 или 13 утра ситуация изменится и загруженность повысится до трех баллов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге. По словам синоптика, петербуржцы могут ждать от июля теплой погоды. Особенно теплыми будут первые две декады месяца — температура будет на 2-2,5 градуса выше климатической нормы. Последние пять дней июля город на Неве вернется в рамки климата.