Вирусолог развеял популярный миф о «Спутнике V»

Вакцина «Спутник V» не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в человеческом организме. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — цитирует его «URA.RU» .

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.