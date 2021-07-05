Улицу Бармалеева отремонтируют до конца июля

Улицу Бармалеева отремонтируют до конца июля
Улица Бармалеева уходит в ремонт. Фото: google.maps

Со вторника, 6 июля, начнется дорожный ремонт на улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, улицу Бармалеева отремонтируют на всем ее протяжении (630 метров). Она проходит от Большой Пушкарской улицы до Левашовского проспекта. Работы завершат в конце июля этого года.

Ремонт проводит подрядчик «Экспресстрой». Смольный потратит на ремонт 18,3 миллиона рублей. Рабочим предстоит заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, а также заменить бортовые камни.

На время работ на улице Бармалеева ограничат движение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт на коммуникациях перекроет движение на Приморском проспекте в направлении от Туристской улицы до улицы Савушкина. Кроме этого вносятся изменения в маршруты автобусов №№134А, 134Б.

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