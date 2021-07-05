Вечеринки, пьяные выходки и футбол с полицией: как фанаты отрывались на Евро-2020 в Петербурге

Петербург провел последний матч Евро-2020. Фан-зоны продолжат работу до конца турнира, 11 июля, но встреча Швейцария – Испания была последней для «Газпром Арены». Из-за COVID-19 Северная столица приняла не так много болельщиков, как во время ЧМ-2018. Тем не менее, несколькими выходками разочарованные и восторженные фанаты все-таки смогли отметиться.

Как и следовало ожидать, матчи Евро-2020 ознаменовались вечеринками на «барной» улице Рубинштейна. Последний матч между Швейцарией и Испанией в Петербурге прошел 2 июля. Победу над швейцарцами испанские болельщики отмечали все выходные. Накануне утром перед обитателями улицы открылась не самая приятная картина – мокрые углы во дворах, мусор, горы бутылок и битое стекло.

«Что сегодня утром у дома 20 в 7 утра творилось не передать, жаль, что не было телефона. Но и он не смог бы передать запахи и прилипание к асфальту. А я свою собаку теперь ношу на руках, пока не сворачиваем с улицы, боюсь подцепит заразу или лапы поранит об битые стекла», — пожаловалась одна из местных жительниц.

Надо сказать, что вели себя испанские болельщики ярко. Еще до игры на стадионе они устроили собственный матч с полицейскими перед ареной.

Победу испанские фанаты отмечали прыжками с Банковского моста. Один из иностранцев даже остановил движение прогулочного катера.

Встреча Швейцарии и Испании отметилась еще одним инцидентом – во время второго тайма на поле прорвался болельщик. Это произошло после гола швейцарца Джердана Шакири. Фанат выбежал на газон, чтобы поздравить свою сборную с успехом.

Празднования на улице Рубинштейна начались еще с первыми матчами в Петербурге. После первой же встречи 14 июня польские болельщики устроили там целый перфоманс – несколько десятков фанатов били в барабан, выкрикивая кричалки. Празднование остановить смог только ОМОН. Правоохранителям пришлось окружить болельщиков и попросить разойтись.

В больницу попал шведский болельщик, которого на Петровском проспекте избил неизвестный. Он смог самостоятельно добраться сначала до больницы, а затем в отправился в полицию.

Отметим, что в Петербурге Евро-2020 начался для болельщиков с ужесточения ограничений. На фан-зонах запретили продавать еду, а вместимость футбольной деревни на Конюшенной площади уменьшили с 5 тыс. до 3 тыс. человек.