Зарубежной нет, за нашей — очереди: путь петербуржцев к вакцине

Зарубежной нет, за нашей — очереди: путь петербуржцев к вакцине
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

У петербуржцев оказался не такой большой выбор препаратов для вакцинации. Горожане периодически жалуются на нехватку отечественных вакцин и пока не имеют возможности получить иностранную прививку даже в частных клиниках. Тем, кто все же готов привиться российскими средствами, часто приходится пройти непростой путь.

Сегодня европейцы вакцинируются препаратами, которые были разработаны компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen. К этому списку добавили две китайских вакцины Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Где получить эти препараты в Петербурге?

Можно подумать, что очевидный ответ, — частная клиника. Но оказалось, все не так просто. Так, например, частный медицинский центр Euromed Clinic, предлагает пациентам вакцинироваться только «Спутником V».

Этим же препаратом вакцинировать клиентов могут и в сети «Скандинавия».

По данным сайта клиники с многообещающим названием «Европейский центр вакцинации», там могут привить только «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

Дело в том, что иностранные производители до сих пор не подали заявки на регистрацию в России. Это необходимо, чтобы выйти на российский рынок, пояснил ранее министра здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнял, что продажа иностранных вакцин начнется, когда «будет решение».

До этого стало известно, что в России намерены испытать китайскую вакцину CanSino Biologics. Регистрацией в России были заинтересованы и в Pfizer.

Пока же жителям Петербурга остается прививаться только отечественными вакцинами. Напомним, что сейчас в Северной столице доступны «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

К слову, петербуржцы время от времени жалуются на нехватку последних двух. Так, еще в начале июля горожане сообщали о том¸ что пунктам вакцинации не хватает двух препаратов. При этом в комитете по здравоохранению не знали, когда ожидать пополнения запасов.

Долгожданную поставку уже приняли. «КовиВак» привезли в количестве 19 500 доз, а «ЭпиВакКорону» — 27 540 доз. Эти объемы значительно меньше, чем поставки «Спутника V». Несколько дней назад в Северную столицу привезли 49,2 тыс. доз этого препарата. Кстати, уже было объявлено, что ревакцинацию будут проводить только «Спутником V», так что выбор у горожан невелик.

Между тем, все чаще начинают появляться сообщения об очередях в прививочных пунктах. Толпы собирались у цирка на Фонтанке. Накануне пользователи соцсетей рассказали, что в пункте одного из торговых центров и вовсе произошла потасовка, когда петербуржец попытался протий без очереди.

Страсти в очередях накаляет и погода. В Петербург вернулась жара, которая, судя по всему¸ на этот раз, задержится надолго. Горожанам приходится ожидать прививку на 30-градусной жаре.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржцам приходится преодолевать тернистый путь, чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19.

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