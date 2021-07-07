10 июля временно закроют «Чернышевскую»

Данные, полученные в результате исследования, в будущем будут применяться при проектировании витражей на других станциях. Фото: скриншот Google-карт

Данные, полученные в результате исследования, в будущем будут применяться при проектировании витражей на других станциях. Фото: скриншот Google-карт

Из-за необходимости проведения работ по исследованию характера и размеров внутренних ветровых нагрузок временно изменяется режим работы станции метро «Чернышевская».

10 июля с девяти часов вечера и до окончания движения поездов станция будет закрыта. Поезда будут проезжать станцию без остановки. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Данные, полученные в результате исследования, в будущем будут применяться при проектировании витражей на других станциях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в январе станцию метро закрыли по техническим причинам. Стекла выбило в результате создания поршневого эффекта от избыточного давления воздуха в наземном вестибюле.