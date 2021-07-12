Дети и пьяные взрослые: все о смертельном ЧП с катером в Петербурге

В Петербурге продолжается расследование трагического происшествия на воде. Небольшой катер врезался в металлическое ограждение на набережной Дудергофского канала. На борту находились дети и пьяные взрослые. Один человек погиб.

О ЧП стало известно днем в субботу, 11 июля. Региональное управление МВД сообщило, что в Дудергофском канале лодка с пассажирами влетела в металлическую опору.

Отмечалось, что пострадало восемь человек, в том числе трое детей. Утверждалось, что капитан не справился с управлением. Очевидцы рассказали, что лодка пыталась уйти от столкновения с вейкбордистами, но что-то пошло не так. Именно вейкбордисты первыми бросились помогать людям. Из воды смогли вытащить пятерых взрослых и троих детей.

Сразу стало известно о том, что у некоторых пассажиров диагностированы серьезные травмы – кому-то даже потребовался непрямой массаж сердца. Очевидец высказал мнение о том, что управляющий катером мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следователи уточнили, что судно вышло из яхт-клуба «Балтиец» на Петергофском шоссе. Всего на борту находились девять человек. Один из пострадавших оказался в состоянии клинической смерти.

«По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье. 11 июля, выяснилось, что один пострадавший скончался.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в июне полиции пришлось спасать людей со сломавшегося катера в Финском заливе. После поломки рулевого управления маломерное судно не могло сдвинуться с места.