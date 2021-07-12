Прокуратура проверит обрушение потолка в бизнес-центре в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга рухнул потолок в торговом центре, есть пострадавшие. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Обрушение случилось в понедельник, 12 июля, в одноэтажном здании столовой на Стартовой улице. По данным ГУ МЧС РФ по городу, в БЦ произошло падение строительной тележки со строящегося рядом здания, в результате чего крыша столовой была пробита. В помещении находилось 20 посетителей и восемь человек персонала.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проверки правоохранители дадут оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности при проведении строительства. После будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в многострадальном доме Чубакова обрушился потолок. Историческое здание на 11-й линии Васильевского острова, 58, покрылось трещинами еще в прошлом году.