Климатолог считает, что Петербург ждут новые смерчи и торнадо

В поле рядом с КАД летало мини-торнадо. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В поле рядом с КАД летало мини-торнадо. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев спрогнозировал, что из-за глобального потепления в Петербурге увеличится количество смерчей и ураганов.

Специалист в беседе с «Петербургским дневником» объяснил, что на появление смерчей и засушливой погоды влияет изменение климата: растет температура воздуха и температура воды в океане, из-за чего система океан-атмосфера получает больше энергии. Энергия в свою очередь находит выходы в катаклизмах.

Накануне в Петербурге случилось сразу два необычных проявления стихии: в поле рядом с КАД летало мини-торнадо, а на пляже в парке 300-летия началась песчаная буря.

По мнению эксперта, все эти явления происходят из-за глобального потепления. Климатолог заявил, что рост температура и неблагоприятных погодных явлений будет продолжаться в ближайшие десятилетия.

Киселев также отметил, что Россия ощущает изменения климата в два раза сильнее, чем остальной мир. В среднем за десятилетие температура по земному шару поднимается на 0,18 градуса, а в России — 0,51 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задыхающийся от жары Петербург ждет дождя: деревья чахнут без воды.