Капитан «Вашингтона» Овечкин рассказал, что ждет от наставника сборной России

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о назначении нового главного тренера сборной России.

«Главное, чтобы человек был профессиональным, и чтобы он понимал, против кого мы играем, выстроил бы правильную тактику и дал нам правильное напутствие», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.