Врач рассказала об опасности зеленых яблок

Врач рассказала об опасности зеленых яблок
Врач рассказала о возможном вреде яблок. Фото: pixabay.com

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала при каких заболеваниях лучше не есть зеленые кислые яблоки.

Она отметила, что в первую очередь, это касается людей с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения.

«При таком диагнозе лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать», — цитирует ее РИА «Новости».

Врач посоветовала употреблять здоровому человек не более двух зеленых яблок в день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на российско-белорусском участке государственной границы РФ запрещен ввоз 20,5 тонн яблок. Фрукты следовали автомобильным транспортом в Петербург. Отправитель продукции — крупная белорусская компания, которая занимается оптовой закупкой и поставками овощей и фруктов.

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Врач рассказала об опасности зеленых яблок
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