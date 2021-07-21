Семака предложили назначить помощником главного тренера сборной России

Экс-наставник сборной России Юрий Игнатьев предложил сделать Сергея Семака помощником главного тренера сборной России по футболу.

«Чемпионат» пишет, что этот пост также мог занять и Валерий Карпин.

Сегодняшний наставник «Зенита» Сергей Семак мог бы стать помощником главного тренера сборной России. Такое предложение выдвинул бывший главный тренер российской сборной Борис Игнатьев.

По словам Игнатьева, в данный момент на команду смог бы оказать влияние Юрий Сёмин. Справился бы последний лучше, чем немецкий специалист Штефан Кунц. При этом на посту помощника Сёмина Игнатьев видит Семака и Карпина.

Кроме того, Борис Игнатьев не уверен, что Кунц, который входит в список кандидатов на пост наставника национальной команды, в настоящее время «совладает» со сборной России. Не стоит забывать, что до игры со сборной Хорватии осталось совсем немного времени.

Известно, что Сергей Семак находился в тренерском штабе сборной России при Фабио Капелло и Леониде Слуцком в 2014-2016 годах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу.