На Боровой под мостом застрял большегруз

На Боровой под мостом застрял большегруз
Мост "поймал" "Газель". Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Местные жители шутят, что в Петербурге появился еще один «мост глупости».

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 июля, под мостом на Боровой улице застрял большегруз. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось днем – жертвой железнодорожного моста стала «Газель», которая теперь не может проехать дальше. Пользователи отмечают, что раньше высота моста составляла 3,8 метра, а сейчас – 3,5.

«Раньше было 3.8. Чем больше асфальта — тем меньше проходимость»,

— шутит один из комментаторов.

Другие отмечают, что в городе появился новый «мост глупости», который будет тормозить невнимательные водителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мост глупости сменил адрес и переехал на Южное шоссе: «ГАЗель» пострадала.

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