Дефицит вакцины и российский штамм: новое о COVID-19 в мире

Число зараженных коронавирусом в мире подходит к отметке в 200 млн человек. В некоторых странах не хватает вакцины, а в США опасаются, что препараты не будут эффективны против мутаций COVID-19.

Накануне, 27 июля, были опубликованы данные, согласно которым в мире коронавирус подтвердили более чем у 195 млн человек. При этом за время пандемии скончались более четырех миллионов жителей планеты.

Россия никак не может справиться с пандемией. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, борьба с коронавирусом в стране пока не демонстрирует серьезных успехов из-за низких темпов вакцинации.

Кстати, в США опасаются, что новые штаммы COVID-19 сделают используемые вакцины попросту неэффективными.

Препаратов для вакцинации, к слову, хватает не всем. Так, Португалия обратилась к странам Евросоюза с просьбой поделиться вакциной против новой коронавирусной инфекции. Своими силами страна не может ускорить кампания по вакцинации населения. Португалия рассчитывает получить около миллиона доз в ближайший месяц. Несколько сот тысяч доз она уже получила из Норвегии и сейчас договаривается о поставках из Италии.

Отметим, что эффект от вакцины недолговечен. Ревакцинацию рекомендуют делать каждые полгода. Ученые из Великобритании и вовсе пришли к выводу о том, число антител в организме начинает уменьшаться уже через 1,5 месяца после прививки и может упасть на половину и более уже через два месяца.

Помнить надо и о побочных эффектах прививки. А вот для души, заявили в РПЦ, вакцина безопасна. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда успокоил верующих. По его словам прививка лишена религиозной составляющей, а РПЦ никогда не выступала против нее.