Дефицит вакцины и российский штамм: новое о COVID-19 в мире

Дефицит вакцины и российский штамм: новое о COVID-19 в мире
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Число зараженных коронавирусом в мире подходит к отметке в 200 млн человек. В некоторых странах не хватает вакцины, а в США опасаются, что препараты не будут эффективны против мутаций COVID-19.

Накануне, 27 июля, были опубликованы данные, согласно которым в мире коронавирус подтвердили более чем у 195 млн человек. При этом за время пандемии скончались более четырех миллионов жителей планеты.

Россия никак не может справиться с пандемией. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, борьба с коронавирусом в стране пока не демонстрирует серьезных успехов из-за низких темпов вакцинации.

Кстати, в США опасаются, что новые штаммы COVID-19 сделают используемые вакцины попросту неэффективными.

Препаратов для вакцинации, к слову, хватает не всем. Так, Португалия обратилась к странам Евросоюза с просьбой поделиться вакциной против новой коронавирусной инфекции. Своими силами страна не может ускорить кампания по вакцинации населения. Португалия рассчитывает получить около миллиона доз в ближайший месяц. Несколько сот тысяч доз она уже получила из Норвегии и сейчас договаривается о поставках из Италии.

Отметим, что эффект от вакцины недолговечен. Ревакцинацию рекомендуют делать каждые полгода. Ученые из Великобритании и вовсе пришли к выводу о том, число антител в организме начинает уменьшаться уже через 1,5 месяца после прививки и может упасть на половину и более уже через два месяца.

Помнить надо и о побочных эффектах прививки. А вот для души, заявили в РПЦ, вакцина безопасна. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда успокоил верующих. По его словам прививка лишена религиозной составляющей, а РПЦ никогда не выступала против нее.

COVID-19 вакцинация мир пандемия штамм


 

Новости партнеров
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дефицит вакцины и российский штамм: новое о COVID-19 в мире
В Петергофе водителю угрожали расправой из-за парковочного места
Более 26 тыс. петербуржцев сдали тест на COVID
Дорогая школа: депутаты требуют удерживать цены на канцтовары в Петербурге
Байден заявил, что у Путина есть «реальная проблема»
На Синопской набережной трое мужчин бегали за дамой с ножом
Под Гатчиной подросток изнасиловал пятилетнюю девочку
Состоялось 250-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии