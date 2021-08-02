COVID-19 в России и мире: врачи дают все более пугающие прогнозы

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает настораживать. Ежедневно в мире заболевают тысячи человек. Власти некоторых стран не ждут скорого завершения пандемии. В России прогнозируют, что бороться с ней придется не меньше трех лет.

Накануне американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что с начала пандемии коронавирусом заразились 197 790 073 человек.

Этот показатель, судя по всему, будет только расти. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страну ждет новый локдаун из-за распространения индийского штамма. По его мнению, заражений будет большею.

Отметим, что заболевшие индийским дельта-штаммом переносят коронавирус в более тяжелой форме. Бессимптомные и малосимптомные формы стали реже регистрироваться. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он также добавил, что инкубационный период при заражении дельта-штаммом сократился. Лечение же таких пациентов занимает больше времени.

В России также не дают ободряющих прогнозов относительно пандемии COVID-19. Член-корреспондент РАН Александр Горелов полагает, что ее не удастся победить в ближайшие годы. На это, заметил он, потребуется порядка трех лет, поскольку в стране до сих пор не сформировался коллективный иммунитет.

При этом не у всех стран есть достаточное количество препаратов для вакцинации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в таких государствах есть большой риск появления новых мутаций. Это может привести к тому, что существующие лекарства перестанут быть полезными.

Эффективность вакцинации на примере одной семьи объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он пояснил: если все члены семьи вакцинируются, но кто-то один в итоге заболеет, шанс, что коронавирус передастся кому-то еще, будет мал. Дело в том, что иммунизированный человек выделяет меньше вируса, чем остальные. Также выделяемый им вирус будет, скорее всего, менее активным и вряд ли начнет мутировать в организме.