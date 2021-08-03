Риски при вакцинации и COVID-волны: новое о коронавирусе в России и мире

COVID-19 продолжает косить население планеты. Врачи считают, что распространяться инфекция теперь будет волнами.

По последним данным университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 198 874 848 человек. За последние сутки инфекцию подтвердили более чем у 592 тыс. человек.

Тем временем, ученые выявили новую смертельную опасность перенесенного коронавируса. Исследователи из Швеции пришли к выводу о том, что в первые две недели после COVID-19 сильно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта.

Телеведущий и врач Александр Мясников считает, что новая коронавирусная инфекция распространяется волнами в три месяца. По его словам, COVID-19 в мире протекает волнообразно, всплески заболеваемости происходят с определенной периодичностью, после которых наступает спад.

При этом иммунитет к коронавирусу, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, не держится долго. Он отметил, что коронавирусная инфекция является «банальной ОРВИ», поэтому к ней формируется относительно нестойкий иммунитет. В результате люди снова подвержены заражению.

Власти настаивают на массовой вакцинации населения. Как заявили специалисты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллергические реакции на вакцины от COVID-19 встречаются крайне редко. По их словам, уже разработанные препараты против коронавируса не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатин, а также антибактериальные препараты. Уточняется, что аллергия развивается примерно в 0,65 до 1,53 случаев на 1 миллион доз, в зависимости от вида вакцин. Несмотря на это, прививку не стоит делать тем, у кого ранее была выявлена тяжелая реакция на входящие в состав препарата компоненты.

В России вакцинироваться можно пока тремя препаратами. Вероятно, доступной вскоре станет и китайский. Китайская вакцина «Кoнвидеция» прошла в стране третью стадию клинических испытаний. Известно, что российские ученые смогли подтвердить безопасность и эффективность препарата. «Конвидеция», таким образом, станет первой и единственной пока иностранной вакциной, получившей подобный статус в России.