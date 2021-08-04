В среду в Пулково не ожидают отмен и задержек рейсов

В среду в Пулково не ожидают отмен и задержек рейсов
В Пулково нет отмен и задержек рейсов утром в среду. Фото: Baltphoto

В среду, 4 августа в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на среду, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что губернатор Северной столицы Александр Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково.Ведь поезд поможет быстрее добираться до аэропорта.

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