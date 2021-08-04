Ослабление иммунитета и новые штаммы: важные вопросы о ревакцинации от COVID-19

Зимой 2021 года стартовала кампания по вакцинации российского населения от коронавирусной инфекции. С этого момента прошло восемь месяцев, и часть привитых первыми граждан уже прошли повторную вакцинацию. Насколько это необходимо и безопасно, каким препаратом лучше ревакцинироваться и когда — в материале Gazeta.SPb.

Ученые и эксперты пока не могут сойтись во мнении, действительно ли необходима ревакцинация. Ведущий специалист ВОЗ Семья Сваминатан заявляет, что организация пока не может дать официальных рекомендаций по этому вопросу. Её поддерживает глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, которая утверждает, что повторные прививки необходимы только людям из группы высокого риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями.

Их оппоненты, однако, убеждены, что ревакцинация нужна всем, поскольку приобретённый с введением препарата иммунитет со временем ослабевает, а появляющиеся новые штаммы вируса снижают эффективность старых вакцин.

Среди российских препаратов специалисты выделяют «КовиВак» как наиболее подходящий для ревакцинации. Об этом говорят профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин и молекулярный биолог Ирина Якутенко. Но ситуация осложняется отсутствием клинических исследований «КовиВака» в этом отношении. Поэтому сейчас повторно вакцинироваться лучше всего проверенным «Спутником V».

Не факт, что существующие вакцины помогут от новых штаммов — в таком случае, их будут адаптировать. Вместе с тем российские специалисты, как заявляет ФМБА, намерены создать универсальную вакцину, которая будет стимулировать производство антител к мало изменчивым участкам генома SARS-CoV-2, а значит – работать против разных штаммов. Правда, о сроках производства ничего неизвестно.

На данный момент Минздрав РФ рекомендует ревакцинироваться спустя шесть месяцев после первой прививки в случае подъема заболеваемости и через год, если эпидемиологическая обстановка спокойная. Однако эти сроки — весьма условные, точный период эффективности вакцины еще предстоит установить. Аналогичная рекомендация сохраняется для переболевших COVID-19.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, какая российская вакцина наиболее эффективна.