Врач рассказал о способе быстрее засыпать и лучше высыпаться

Сон также нарушает выпитый не за долго до сна алкоголь. Фото: pexels.com

Сон также нарушает выпитый не за долго до сна алкоголь. Фото: pexels.com

Британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает лучше спать.

Специалист рекомендует остановится пить кофе за 10 часов до сна. Он уверен, именно столько надо для вывода кофеина из организма. В другом случае стимулирующий эффект кофе останется и помешает заснуть. Об этом он сообщил на своей странице в Tiktok.

Сытно есть лучше не позднее, чем за три часа до сна, отмечает врач. Это избавит от изжоги. Ничего не будет мешать сну. Сон также нарушает выпитый не за долго до сна алкоголь, говорит Каран.

За два часа до сна надо завершить работу, а за час — выключить компьютер и телефон. Синий свет экранов подавляет выделение гормона сна мелатонина, поясняет доктор.

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